Limusine irregular é apreendida em São Gonçalo, no Rio

O veículo seguia para um evento na Região dos Lagos, quando foi abordado na altura do km 306 durante uma fiscalização de rotina.

A documentação do carro apresentada divergências como o cumprimento do veículo, que era maior do que o registrado no papel. Além disso, o carro estava com "envelopamento" na cor preta, mas a cor predominante que constava no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) era prata. O licenciamento anual também estava em atraso. A limusine ficou retida no posto PRF de Itaúna, em São Gonçalo.