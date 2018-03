Lina confirma encontro com Dilma mas nega ter sentido pressão A ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira confirmou, em depoimento na CCJ do Senado nesta terça-feira, que se reuniu com a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) e ouviu dela um pedido para "que agilizasse a fiscalização" do filho do presidente do Senado, José Sarney.