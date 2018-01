Linden Lab anuncia novo presidente-executivo

A Linden Lab anunciou nesta terça-feira seu novo CEO, o especialista em estratégias digitais Mark Kingdon. Caberá a ele a tarefa de substituir Philip Rosedale no posto de presidente-executivo da empresa responsável pelo mundo virtual Second Life. Segundo comunicado publicado no blog oficial da Linden Lab, Kingdon assumirá o posto em 15 de maio. No texto, Rosedale apresenta Kingdon como "uma pessoa com uma combinação rara e incomum de liderança de negócios, criatividade e paixão pelo Second Life". O currículo do novo presidente-executivo inclui passagens pela empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers e pela agência de publicidade digital Organic, além de um MBA na Wharton School of Business, da Universidade da Pensilvânia. Ainda de acordo com o comunicado, o novo presidente, que também assumirá o avatar M Linden, será apresentado oficialmente aos usuários do mundo virtual durante encontro a ser realizado nas próximas semanas dentro do metaverso. Rosedale continuará atuando na Linden Lab como presidente do conselho. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.