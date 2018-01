Linden Lab proíbe jogos de azar no Second Life

A partir desta quinta-feira, dia 26, empreendedores virtuais estão proibidos de oferecer jogos de azar no Second Life (SL). A Linden Lab, desenvolvedora do game, alterou a política em relação a cassinos e fechou a maioria dos estabelecimentos, com a justificativa de que a prática pode desrespeitar leis de diversos países. A informação foi publicada no blog oficial do Second Life na quarta-feira, 25. A Linden Lab diz que a decisão foi tomada porque não há "um serviço oficial de jogos de azar online" oferecido pela empresa e residentes do metaverso moram nos mais diversos países, com diferentes entendimentos em relação ao funcionamento de cassinos. A resolução teve efeito imediato. A busca por destinos no SL com palavra "cassino" traz agora apenas nove resultados, contra centenas há alguns dias. As ilhas que ainda oferecem serviços de jogos de azar desativaram a programação das máquinas e desabilitaram as apostas. O cassino WCB, por exemplo, um dos mais freqüentados, informa da nova proibição assim que visitantes chegam à empresa. Cassinos não são comuns em ilhas brasileiras, talvez porque esse tipo de casa de diversão é proibido no País. Teoria da conspiração Após a decisão, alguns dos blogs internacionais que cobrem o Second Life divulgaram que o FBI, a polícia federal norte-americana, teria influenciado e pressionado a Linden Lab. Blogueiros falam inclusive em uma investigação aberta pelo birô sobre a troca de dinheiro em casas de jogos virtuais, mas não há confirmação da teoria por parte da empresa nem do governo dos Estados Unidos. Independentemente de pressões externas, a decisão da Linden Lab é corajosa, já que ilhas com cassinos são fonte de lucro importante com aluguel de terras. Além de que jogos de azar são as atividades mais populares no metaverso. "Mesmo com a popularidade, a decisão foi acertada", afirma o empresário brasileiro Fábio Marcos de Souza (avatar Fabian Wiefel), gerente de produto da Second Mania. A empresa que dirige em São Paulo, a ASL Consulting, oferece um serviço de fidelização de residentes a partir de troca de linden dollars (o dinheiro do metaverso). "Com isso, a Linden sinaliza que há segurança no Second Life para ações corporativas sérias." MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual, que pode ser acessado em bancas das ilhas da Kaizen. Atualizado diariamente de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.