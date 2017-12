Linha 3 do metrô de SP tem nova falha Uma falha na tração de um trem às 17h55 perto da Estação Brás, na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, fez as composições circularem com velocidade reduzida nesse ramal no fim da tarde desta quinta-feira, 6. Às 19h30, a situação havia sido normalizada, mas as estações continuavam cheias. Diversos passageiros reclamaram pelo Twitter de grande tempo de espera para conseguir embarcar nos trens em pleno horário de pico.