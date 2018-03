Linha 3 do Metrô-SP terá intervalo menor a partir de 2009 Oitenta segundos entre um trem e outro - o menor intervalo de um sistema de metrô no mundo - é o tempo que será adotado na Linha 3-Vermelha a partir do fim do ano que vem. O Metrô pretende concluir até o fim do ano licitação, em andamento, para a compra de sistema de transmissão digital de rádio chamado Controle de Trens Baseado em Comunicações, ou CBTC, na sigla em inglês. Esse é um dos esforços do pacotão de 21 medidas antipanes, anunciado em 21 de janeiro, depois que quatro panes paralisaram trens e prejudicaram milhares de passageiros, em apenas quatro semanas. Por meio do novo sistema, a posição de cada trem vai ser atualizada a cada centímetro, em transmissões de rádio feitas por equipamentos dos trens a antenas nos túneis, explica Milton Gioia, gerente de Operações do Metrô. Hoje, o sistema analógico do Centro de Controle Operacional tem condições de identificar apenas o trecho da via onde determinado trem está, mas não sua posição real dentro do trecho, que pode ter 150 m, por exemplo. Por isso, o intervalo mínimo conseguido na Linha 3 é de 101 segundos, já que cada composição não pode invadir o trecho de outra por segurança, diz Gioia. Outra das medidas anunciadas pelo Metrô no pacotão de janeiro foi a realização de pesquisas de opinião. A companhia ouviu 550 passageiros entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro, que apontaram a necessidade de mais investimentos em comunicação. No dia 25, o Metrô dá início a uma campanha para que os passageiros não segurem as portas dos trens nem fiquem perto delas. A companhia também abriu licitação para a compra de sistema digitalizado de som para os trens, que informarão automaticamente os nomes das estações e outras mensagens. Começa a funcionar em 2009. ?Não vai exigir que o operador do trem fale, e vai identificar o trecho que o trem está e disparar a mensagem, que ficará armazenada em um servidor, em cada trem.? O Metrô ainda fez contratações de pessoal, como reflexo do pacote antipanes. Desde o dia 28, 195 funcionários temporários atuam como auxiliares de estação. E 30 estagiários de Turismo começaram treinamento: vão ficar nas estações próximas de pontos de interesse, como Sé, Luz e Trianon-Masp. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo