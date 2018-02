Linha-7 da CPTM será liberada parcialmente na sexta A Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM) informou que vai liberar até sexta-feira, 20, um dos trechos da Linha 7-Rubi, que está interditado desde a última quarta-feira, 18, em, função do descarrilamento de um trem de carga. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, no entanto, ainda não há a confirmação sobre qual dos sentidos voltará a operar amanhã, entre as estações Baltazar Fidelis e Franco da Rocha.