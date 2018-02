Linha-7 Rubi da CPTM é liberada parcialmente

Como forma de apoio à operação parcial do trem, a CPTM manteve a operação do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese). Os ônibus continuam fazendo o trajeto gratuitamente entre as duas estações.

Técnicos da CPTM e da MRS, responsável pela composição que saiu dos trilhos, ainda trabalham para recuperar a segunda via e retirar o restante do material do local.

Acidente

O acidente aconteceu na quarta-feira, 18, próximo à Estação Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e deixou 16 pessoas feridas. O trem de carga operado pela MRS carregava bauxita e seguia para a Estação Francisco Morato. O trem de passageiros ia em direção à Estação Luz.