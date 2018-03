Linha com cerol mata mulher em Itapetininga A dona de casa Claudete Dilma Gonçalves Vieira, de 53 anos, morreu depois de ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, no final da tarde deste domingo, 9, em Itapetininga, região de Sorocaba. Ela estava na garupa de uma motocicleta, no Jardim São Camilo, quando a linha a atingiu, causando um corte profundo em sua garganta. Artérias foram rompidas e a mulher perdeu muito sangue. O mototaxista que pilotava o veículo acionou o serviço de emergência da Polícia Militar.