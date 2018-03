Linha do Metrô entre SP e ABC terá licitação até agosto O governo de São Paulo afirmou que vai publicar até agosto deste ano o processo de licitação da nova linha 18-Bronze do Metrô, que vai ligar a Estação Tamanduateí, da Linha 2-Verde, na zona sul da capital paulista até o centro de São Bernardo do Campo, passando por São Caetano do Sul e por Santo André. Além de estabelecer uma Parceria Público-Privada (PPP) para o desenvolvimento projeto, o governo vai adotar o sistema de monotrilho (considerado a alternativa mais barata para a expansão do Metrô).