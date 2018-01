Linha financeira e crédito tributário dão lucro à TIM

A operadora de telefonia móvel terminou setembro com 39,6 milhões de clientes, expansão em 12 meses de 12,5 por cento. No demonstrativo do resultado trimestral, a companhia destacou ter sido capaz de interromper a tendência recente de queda de participação de mercado e também de redução da base de clientes pós-pagos.

Para o atual trimestre, a TIM informou que manterá a busca de crescimento da base de assinantes pós-pagos e ganho de market share, bem como aumento da média de minutos utilizados por cliente.

A receita líquida totalizou 3,3 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 2 por cento na comparação anual.

A geração de caixa medida pelo Ebitda --sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação-- ficou em 758,8 milhões de reais de julho a setembro, abaixo dos 798,5 milhões de reais no mesmo intervalo de 2008.

O resultado financeiro foi negativo em 61,9 milhões de reais nos três meses até setembro, expressiva melhora em relação à despesa financeira líquida de 152,9 milhões de reais um ano atrás.

Houve ainda contabilização de um crédito tributário de 27,6 milhões de reais que aumentou o lucro líquido no terceiro trimestre deste ano, contra despesa nessa linha de 39,6 milhões de reais em igual intervalo de 2008.

Os investimentos ficaram em 536 milhões de reais no terceiro trimestre, acima dos 511 milhões de reais um ano antes.

"A companhia mantém a prioridade na cobertura 2G para dar suporte ao forte aumento de tráfego recente (de voz)", segundo a TIM. Sobre o 3G, a empresa informou que está adotando a estratégia de investimentos localizados onde há demanda por cobertura de banda larga.

O caixa e as disponibilidades estavam em 960 milhões de reais em setembro, enquanto a dívida líquida totalizava 2,5 bilhões de reais --12 por cento abaixo da verificada em junho.

As ações preferenciais da TIM cediam 0,22 por cento, a 4,60 reais, às 11h35. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,12 por cento.

(Reportagem de Cesar Bianconi)