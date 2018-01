‘Link’ acampa na Campus Party e conta tudo em blog especial Quer acompanhar o que acontece na Campus Party e saber o que rolou de mais bacana nas palestras, quem são os participantes mais exóticos e os vencedores das competições ou mesmo saber o que rola nos bastidores do mega acampamento hi-tech? Para trazer informações fresquinhas, a equipe do Link irá, literalmente, acampar no evento e terá notícias, fotos, vídeos e curiosidades atualizadas minuto a minuto e em todos os sete dias do evento. O blog Campus Party 2008, uma parceria entre o Link e o portal Estadão.com.br, foi criado especialmente para o evento. O endereço entra no ar nesta segunda-feira e já possui data para acabar: o dia 23 de fevereiro, uma semana depois de os fanáticos pelos bits e bytes abandonarem o prédio da Bienal, no Ibirapuera. Para acessá-lo, basta digitar, no seu navegador, o endereço http://blog1.estadao.com.br/blog/cparty2008. A home do site do Link (www.link.estadao.com.br) também irá trazer um link para acessar o blog. Para não perder nada a equipe do Link estará 24 horas por dia no evento (e se recolhera às suas barracas na hora do sono, obviamente). Munidos de blocos de anotação, câmera digital e notebook sempre conectado à internet, os repórteres acompanharão as principais palestras e competições e entrevistarão participantes e personalidades para a produzir a cobertura do blog, que depois será consolidada também ganhará as páginas do caderno Link na edição da semana que vem. E você, leitor, também pode participar da cobertura. No campo de comentários do blog, se estiver participando da Campus Party, você pode deixar o relato de um fato ou situação interessante que viu durante os dias em que estiver acampado. Se não estiver participando do evento pode colocar as suas impressões sobre o que leu no blog ou dar algum "puxão de orelha" ou sugestão para a equipe. Para postar textos no campo de comentários, entretanto, há algumas regras de conduta, estabelecida pelo portal Estadão.com.br. Entre os pontos mais importantes: "Incentivamos o leitor a tomar responsabilidade pelo teor de seus comentários e pelo impacto por ele causado: informações equivocadas devem ser corrigidas, e mal entendidos, desfeitos." Veja todos os pontos em www.estadao.com.br/pages/blogs/codigodeconduta.htm R.M.