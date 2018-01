Link com 'pop-up' paralisa Twitter

Estadão.com.br, com informações da Associated Press

SÃO PAULO - Uma nova maneira de causar o caos na rede está se espalhando pelo serviço de mensagens Twitter, com "tweets" misteriosos com textos de bloqueio propagando-se e fazendo com que janelas pop-up sejam abertas.

O "truque" espalhado na manhã desta terça-feira, 21, é nefasto porque ativa os tweets sem ser clicado - é necessário apenas que usuários passem o cursor sobre o link para que ele abra, por isso seu 'script é chamado de mouseover. Diversas mensagens desconexas de erro aparecem na tela e janelas extras (pop-ups) são abertas.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, o bloqueio afeta por enquanto somente os visitantes do Twitter.com. Vários programas de terceiros utilizados para enviar e ler tweets parecem estar inalterados.

Para apagar um possível retweet da mensagem com o código afetado, o usuário pode entrar no site mobile.twitter.com e apagar as mensagens anteriores.

O serviço de segurança do serviço de microblog já avisou os usuários que está verificando o problema e trabalhando para solucioná-lo.

Esses pop-ups podem carregar vírus capazes de infectar computadores desprotegidos.