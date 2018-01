‘Link’ dá a volta ao mundo em 2008

1. SEUL, CORÉIA – A tecnologia incorporada a um povo (tinyurl.com/2008-seul) 2. PORTO ALEGRE, BRASIL – Festival FILE e a arte digital latina (tinyurl.com/2008-porto-alegre) 3. SÃO FRANCISCO, EUA – Cobertura Macworld 2008 (tinyurl.com/2008-san-francisco-1) 4. HANNOVER, ALEMANHA – Cobertura da CeBIT 2008 (tinyurl.com/2008-hannover) 5. RIO DE JANEIRO, BRASIL – Entrevista com criadores do game Guitar Hero Brasil (tinyurl.com/2008-rio-de-janeiro ) 6. XANGAI, CHINA – Cobertura do Intel Developer’s Forum 2008 (tinyurl.com/2008-xangai) 7. TÓQUIO, JAPÃO – Wikisite do Limão (tinyurl.com/2008-toquio) 8. CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO – Google vai para os celulares (tinyurl.com/2008-mexico) 9. MIAMI, EUA – Educadores se reúnem em cruzeiro educacional (tinyurl.com/2008-miami) 10. SÃO FRANCISCO, EUA – IDF, edição do segundo semestre (tinyurl.com/2008-sanfrancisco2) 11. SAN JOSÉ, EUA – Cobertura do evento Nvision 2008 (tinyurl.com/2008-sanjose) 12. BERLIM, ALEMANHA – Cobertura da feira de tecnologia IFA (tinyurl.com/2008-berlim) 13. CAMPINAS, BRASIL – Entrevista com Stephen Wozniak (tinyurl.com/2008-campinas) 14. LAS VEGAS, EUA – Encontro de blogs estrangeiros discute papel da mídia social (tinyurl.com/2008-lasvegas) 15. ERLANGEN, ALEMANHA – Visita ao quartel-general dos criadores do formato MP3 (tinyurl.com/2008-erlangen) 16. BOGOTÁ, COLÔMBIA – Evento sobre jornalismo latino-americano na internet (tinyurl.com/2008-bogota) 17. MOSCOU, RÚSSIA – Congresso sobre segurança digital e entrevista com o criador do antivírus Kaspersky (tinyurl.com/2008-moscou) 18. FOZ DO IGUAÇU, BRASIL – Fórum latino-americano de software livre (tinyurl.com/2008-fozdoiguacu)