Link no papel - edição 953 - 01/02/2010 Campus Party Pessoas 'comuns' vão lá ver 'qual é' Temas importantes vistos de um lado só Quando um hacker torna-se popstar Lost Dois homens e um Segredo O entretenimento do futuro nasce com o fim de ‘Lost’ Universo expandido Vida Digital: Psicopatas, clã de legendadores - ‘Lost in translation’? Sem crise iPad O que já dá para saber sobre o iPad E o ‘Cidadão Kane’ das mídias digitais? Navegar Impreciso: A estratégia alucinada por trás do tablet de Jobs