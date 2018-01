Link para executável no Orkut é de um programa espião Você recebe um novo e-mail, avisando que há um novo scrap, uma mensagem postada em sua página do Orkut, enviada por um amigo. Visitando a página no site de relacionamentos, o usuário vê um link com uma mensagem "clique aqui para ver o álbum de fotos". O endereço aciona um arquivo executável que instala um programa espião no PC. O ataque explora uma falha no site de relacionamentos que permite ao hacker postar uma mensagem como se fosse uma pessoa dos seus contatos. Evite clicar na mensagem, apague o scrap contendo o link e avise a pessoa por quem o hacker se fez passar do ocorrido. Este ataque usa uma variante anterior de invasão e que espalhava o vírus Win32:Banker-EL escondido sobre um protetor de tela. A animação prometia imagens exclusivas ou uma seqüência de imagens que revelava fotos pessoais do usuário. Tudo mentira, claro. Arquivos com sufixo .scr, assim como .exe, são executáveis que, quando acionados, podem instalar vírus e programas espiões no micro do internauta.