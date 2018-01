‘Link’ testa 4 quiosques de impressão

Será que, além do preço e da velocidade de revelação, existe diferença real entre as fotos reveladas em minilabs e nos quiosques de revelação instantânea? Para tirar a prova, o Link testou quatro quiosques diferentes. O alvo dos testes foram as máquinas da FujiFilm, Mitsubishi, Kodak e Sony. Além de testar as funcionalidades de cada quiosque (veja abaixo), também testamos como as fotos impressas na hora se saem frente às fotos feitas no bom e velho minilab. A idéia dos testes foi simular, de forma controlada, todo o tipo de agressão que uma fotografia impressa pode sofrer. Atenção: os testes descritos a seguir foram feitos em condições de segurança adequadas, dentro de instalações preparadas para eventuais acidentes. Não repita, de modo algum, os testes em casa. MAUS TRATOS Quem tem crianças pequenas na família sabe: fotos são vítimas indefesas frente ao poder destruidor dos dedinhos infantis. Para simular os maus tratos que uma foto pode receber, a primeira fase de nossos testes foi de resistência mecânica. O objetivo foi determinar o quanto de agressão acidental uma foto poderia suportar. A primeira fase do teste foi o do amassamento. As fotos foram apertadas vigorosamente de forma súbita, até que suas bordas se tocassem. A foto do minilab ficou judiada, mas recuperável. A foto da Sony ficou em melhor estado, mas levemente danificada nas bordas. Tanto Fuji, Kodak e Mitsubishi se saíram bem no teste, ficando ligeiramente amassadas nas bordas, mas com a área impressa em bom estado. A segunda parte do teste foi de abrasão. Colocamos novas fotos, uma de cada quiosque, além da foto do minilab, nosso parâmetro, no chão, revestido com piso emborrachado liso, do tipo que se usa em residências e consultórios. As fotos foram pisadas com a mesma pressão e arrastadas por 50 cm. O objetivo era replicar um acidente relativamente comum, que é o de se pisar por acidente em uma foto caída no chão. As fotos ficaram riscadas, mas o dano foi muito mais profundo na foto do minilab. Todas as fotos dos quiosques, mesmo com os danos, poderiam facilmente ser recuperadas com um scanner e um software de edição de imagens. A parte final do teste foi o rasgamento. As fotos foram forçadas tanto na altura quanto na largura. A foto do minilab foi destroçada sem esforço. A foto da Sony cedeu com muito mais esforço. As fotos dos quiosques Fuji, Kodak e Mitsubishi demandaram um esforço impressionante para serem rasgadas. O nível de força foi tão alto que dificilmente uma criança poderia aplicá-lo. FÚRIA ELEMENTAL O teste da água foi um dos mais dramáticos. Mergulhamos as fotos em água pura e também em água suja com terra. Deixamos as fotos dentro da água por uma hora e depois as deixamos secar à sombra. A foto do minilab ficou imprestável. As dos quiosques ficaram perfeitas, nem pareciam ter sido molhadas. O teste da água barrenta teve o mesmo resultado. Depois de secas, as fotos foram cuidadosamente limpas com um pincel. Mais uma vez, as fotos dos quiosques passaram incólumes pela agressão. Para simular a ação do sol, usamos um aparelho especial que bombardeou as fotos com o equivalente a um ano de luz solar. A foto do minilab sofreu uma descoloração extremamente sutil. Os quiosques também se saíram bem, com nenhuma alteração de coloração perceptível. Para finalizar a sessão de tortura elemental, deixamos as fotos por 4 horas dentro de um carro fechado, sob sol forte. Tanto a foto do minilab quanto a dos quiosques saíram-se bem, sem danos aparentes. AGRESSÃO MÁXIMA Se a água não fez efeito, era chegada a hora de algo mais radical. De posse de um maçarico portátil de butano, usado em modelismo e culinária, chamuscamos as fotos. O maçarico alcança um máximo de 1300º Celsius, segundo seu fabricante. Primeiro, expusemos a parte impressa das fotos ao fogo. O objetivo do teste era avaliar se, depois de expostas a condições de temperatura extrema – como um incêndio de pequenas proporções – as fotos poderiam ser escaneadas e recuperadas. A foto da Kodak sentiu o fogo imediatamente, quase no mesmo tempo que a foto do minilab. A camada impressa ficou retorcida e chamuscada, totalmente desfigurada. A foto da Sony resistiu bem ao fogo, perdendo um pouco da tonalidade, mas nada que um Photoshop não resolvesse depois. As fotos da Mitsubishi e Fuji se mostraram verdadeiras andarilhas das chamas. Depois de expostas ao triplo do tempo que as outras, as fotos agüentaram bem. No máximo, ficaram retorcidas, mas a impressão continuou firme. Confira abaixo o teste dos recursos de cada quiosque.