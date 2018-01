Link testa conversor digital popular

Finalmente! Para aqueles que não estavam dispostos a fazer um rombo no bolso para assistir à TV digital, eis que surge na tela uma opção boa e barata. A Proview, fabricante de eletrônicos de Taiwan, lançou na semana passada três modelos de conversores com preços bem mais acessíveis – o mais barato custará R$ 199, e o mais sofisticado sairá por R$ 299. O Link testou com exclusividade o modelo XPS-1000 (o mais caro), nas lojas a partir de hoje. O aparelho surpreende pela eficiência e qualidade de recepção de sinal, além de vários outros detalhes que o tornam uma boa opção para quem pretende dar uma chance à TV digital. Nada de design sofisticado ou adereços que o façam parecer uma engenhoca futurista. O conversor de 1,2 kg é o mais simples possível esteticamente. Ele já vem acompanhado de uma pequena antena UHF, que resolve na maior parte dos casos, mas, se for necessário, pode-se usar uma antena mais potente. Nos testes feitos na redação do Estado, na zona norte de São Paulo, a anteninha do próprio conversor foi suficiente para captar um bom sinal. E a imagem é surpreendente. Testamos o aparelho em uma televisão LCD de alta definição (HDMI 1080i) e não nos frustramos. O aparelho levou cerca de 40 segundos para reconhecer 18 canais – tanto com transmissão digital quanto analógica. A quantidade de canais varia de região para região nas cidades onde o sinal digital está disponível (São Paulo, Rio e Belo Horizonte). Mesmo se você ainda não tem uma televisão de última geração, pode valer a pena investir na compra do conversor porque, em locais onde a recepção da TV aberta é ruim, a imagem do sinal digital é consideravelmente melhor. O XPS-1000 tem saída analógica de vídeo composto, compatível com a maioria dos televisores. Tem também saída analógica de alta definição (vídeo componente), intermediária entre o vídeo composto e o HDMI. O conversor conta ainda com saídas de áudio coaxial 5.1 e áudio óptico 5.1 – ou seja, funciona com sistemas de home theater. Com um menu simples, composto de quatro divisões principais (Canais, Aplicativos, Configuração e Sistema), é só ligar os cabos que acompanham o conversor e selecionar a opção a que eles estão conectados na TV (por exemplo, se ele estiver ligado na entrada HDMI da televisão, essa deve ser a opção escolhida). O aparelho faz então uma busca de canais e apresenta uma tabela com aqueles reconhecidos. Todas as interfaces são semitransparentes, o que permite assistir à TV enquanto são alteradas as configurações. INTERNET E INTERATIVIDADE O conversor também permite que se navegue na internet na tela da TV, desde que haja uma conexão de rede (via cabo) próxima ao equipamento (a internet não pode ser protegida por senha). O navegador, criado pela própria Proview, é bem simples, lembra um pouco os antigos sites WAPs – acessados via celular. Permite navegar e acessar o mesmo conteúdo de sites da web, mas o visual é bem diferente, mais básico. É possível conectar um teclado ou um mouse a uma entrada USB, o que é extremamente necessário, já que não há um teclado virtual no próprio navegador do conversor. O conversor mais barato, de R$ 199, não permite acesso à internet. Vale a pena comprar o equipamento? Sim, se o sinal de sua TV aberta for ruim ou se você tiver uma televisão de alta definição e quiser conhecer a qualidade digital, apesar de a programação ser bem limitada.