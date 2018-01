‘Link’ testa em primeira mão nova câmera da Fuji

A expectativa era grande. A FujiFilm, que tem tradição em investir em pesquisa, anunciou no ano passado um novo sensor de imagem, o Super CCD EXR, ou "o sensor mais versátil do mundo", segundo a própria. Finalmente, em 4 de fevereiro, a confirmação da primeira máquina com a tecnologia, a FinePix F200EXR. A empresa alega que a compacta é a mais avançada já feita. Mas, afinal, o que ela tem de tão especial? Segundo a Fuji, a câmera tem a capacidade de captar imagens otimizadas em alta resolução, em ampla variação de luz – por exemplo, captar um retrato no contraluz ao pôr-do-sol – e com pouca luz sem o aparecimento de ruídos, aqueles incômodos pontos coloridos na imagem. Na prática, a impressão é de que a compacta não está com essa bola toda. A FinePix F200EXR não encanta pelo design, tradicional e robusto. Além disso, o excesso de opções de comandos, geralmente uma vantagem, pode confundir o usuário ocasional. Em suma, apresentou fotos satisfatórias, mas aquém da expectativa, com boa reprodução de cores e nível de ruído um pouco acima do esperado. Ainda não foi dessa vez que uma foto em condições de pouca luz e ISO elevado ficou dentro do aceitável. Fichatécnica FINEPIX F200EXR FUJIFILM WEB | www.fujifilm.com.br PREÇO | R$ 1.599,00 DETALHES | 12 MP, zoom óptico de 5x, LCD de 3 polegadas, estabilizador detector de face com eliminação de olhos vermelhos.