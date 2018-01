Link + YouCast na Campus Party A próxima Campus Party não acontece em São Paulo, mas no Recife. E a cobertura que o Link fará do evento será colaborativa, contando com a participação de quem estiver lá. A cobertura é uma parceria do caderno com a startup YouCast, que quer ser "a primeira agência de notícias colaborativa do Brasil", como diz seu CEO, Felipe Gazolla.