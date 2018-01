Linksys lança produtos sem fio mais rápidos A Linksys anunciou o lançamento dos primeiros produtos com a especificação 802.11n no Brasil: são eles o roteador banda larga WRT300N Wireless-N e a placa para notebooks WPC300N Wireless-N. Com alcance até quatro vezes maior e 12 vezes mais rápidos que produtos que usam o padrão 802.11g, o WRT300N e o WPC300N possibilitarão suportar aplicações de transmissão de vídeo sem gargalos, além de múltiplas aplicações simultâneas como navegar na Web, transferir arquivos e fazer ligações pela internet. ?O aparecimento da alta definição de vídeo, junto com o crescimento do uso do VoIP, jogos online e outras aplicações para consumidor final exigem uma rede de banda larga que ultrapassem a tecnologia 802.11g, disponível hoje no mercado?, afirma Mike Wolf, analista da empresa de pesquisas ABI Research. ?Com esses produtos baseados na especificação IEEE 802.11n, a Linksys possibilita que seus clientes transformem suas redes domésticas em plataformas de distribuição de mídia e acessem conteúdo premium em todas os cômodos da casa por uma rede sem fio?, explica Wolf. Os equipamentos utilizam múltiplos sinais de rádio (MIMO - Multiple in - Multiple out) para transmitir simultaneamente duas ondas de dados por vários canais, maximizando a performance da rede e obtendo melhor rendimento na transmissão de dados. Os produtos também são compatíveis com os padrões anteriores de redes Wi-Fi e na parte de segurança dão suporte à tecnologia WPA (Wi-Fi Protected Access) para ajudar a proteger os dados e a privacidade dos usuários. O WRT300N e o WPC300N têm preços sugeridos de R$ 979,00 e R$ 779,00, respectivamente.