Linux do PC Popular pode suportar dois usuários simultâneos O sistema operacional Insigne Linux, usado em Pcs dos fabricantes SEMP Toshiba, Novadata e Kelow, permite que dois usuários usem o mesmo PC simultaneamente. O recurso, chamado de Dual System, é fornecido no modo "by default" e já sai da fábrica com essa configuração. Basta o usuário instalar mais uma placa de vídeo, mouse e teclado e assim terá duas estações trabalhando simultaneamente usando uma única licença dos softwares aplicativos que desejar. O sistema operacional reconhece imediatamente os novos componentes a partir de um clique do mouse.