Linux: o rival do Windows

O Linux é considerado o principal concorrente do Windows, da Microsoft. Mas sua participação no mercado de computadores de mesa e portáteis é muito pequena. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, que ouviu empresas médias e grandes no Brasil, o Linux tem menos de 2% de participação nos computadores de mesa, mesmo com 18% dos servidores. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios deste sábado. A grande vantagem do Linux é que ele é um software livre, ou seja, você pode modificá-lo, copiá-lo e usá-lo sem pagar nada. Mas, por que então ele ainda não pegou? Um dos argumentos usado contra o Linux é que as pessoas têm dificuldade em usá-lo. Pensando nisso, o multimilionário e astronauta sul-africano Mark Shuttleworth fundou a Canonical e criou o Ubuntu cujo lema é "Linux para seres humanos". O resultado foi auspicioso. E o Ubuntu já está na sua versão 8.04 (ano e mês do lançamento), outra boa notícia é que agora ele já roda dentro do Windows, sem a necessidade de dividir o HD. É mais uma facilidade para que você se sinta à vontade para testar o Ubuntu e ver se se adapta ao novo sistema. Ficou interessado? Para fazer o download do software acesse ao site www.ubuntu-br.org/download. Já para saber mais sobre a última versão do Ubuntu, clique aqui, e confira as impressões do nosso repórter ao testá-lo e descubra como incluir uma infinidade de efeitos especiais. Para Fábio Filho, gerente de Negócios da Canonical para a América Latina a engenharia das empresas já sabe que o Ubuntu é uma alternativa real para o nosso desktop. O que falta então? "Mostra isso para a linha executiva", garante. Leia mais no Link: Notebook promete Ubuntu, mas não cumpre Microsoft se aproxima do sistema Linux