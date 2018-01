Linux será usado em supercomputador da NASA A empresa Linux Networx acaba de fechar mais um importante contrato com a agência espacial norte-americana, a NASA. A empresa deve desenvolver um sistema específico para supercomputadores que será usado no centro de estudos Goddard. A Linux Networx é especializada em supercomputadores feitos a partir de clusters, conjuntos de máquinas programadas para atuar em conjunto como uma única unidade lógica. Esse tipo de máquina é usada em tarefas de cálculo intensivo, como em análises do clima, simulações de engenharia e na construção de modelos astrofísicos. A máquina terá 128 nós de processamento e uma capacidade de 3,3 Teraflops (um Teraflop é equivalente a um trilhão de cálculos de ponto flutuante por segundo), mas quando estiver pronto a capacidade do sistema pode chegar a 40 trilhões de Teraflops. (Matéria atualizada em 5 de maio com a correção da eqüivalência de um Teraflop, por sugestão do leitor Volnei Puttini)