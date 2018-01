LinuxWorld começa amanhã com feira de produtos e serviços Amanhã começa em São Paulo a LinuxWorld Conference & Expo, evento sobre plataformas de software livre com foco no mercado corporativo e que também sediará uma conferência com diversos temas, além de uma feira de produtos e soluções. O evento contará com a presença de diversas empresas globais que atuam com Linux, como HP, Novell, Intel e IBM, além de nacionais como a Itautec, que mostrará servidores e aplicações baseadas em código livre. Também estão previstos diversos novos anúncios na feira, como o de investimentos em Linux no Brasil, que a IBM faz amanhã, além da demonstração das novas versões do SuSE Linux, que a Novell trará para o evento. A empresa ainda mantém a aposta em que sua distribuição do sistema de código aberto já está madura o suficiente para uma adoção massiva em desktops. Outro destaque da Novell é uma suíte produtos de colaboração com foco no mercado de pequenas e médias empresas. Grade diversificada Além de trazer palestrantes internacionais de várias companhias, o LinuxWorld contará ainda com a presença de Jon ?Maddog? Hall, diretor executivo da Linux International e uma das figuras mais conhecidas do movimento do software livre e que será um dos keynote speakers do evento. Outros assuntos que serão tratados na grade de conferências abrangem segurança em padrões abertos, tecnologias emergentes, uso do Linux em desktops, programação, banco de dados e gerenciamento de ambientes heterogêneos, entre outros temas. O evento terá direito até a uma palestra da...Microsoft? Isso mesmo, com a palestra "Managing Linux in a mixed Environment at Microsoft", de Bill Hilf, em que mostrará como é o ambiente do Linux/Open Source Lab da Microsoft, instalação criada para a empresa de Bill Gates acompanhar de perto os avanços da turma do software livre. A LinuxWorld Conference & Expo vai até quinta e acontece no Gran Meliá WTC, em São Paulo.