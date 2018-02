Linx adquire Big Sistemas e expande atuação em farmácias

A Big Sistemas atua no desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão e automação de farmácias, com foco em redes de pequeno e médio porte. A empresa, com matriz em Bebedouro, no interior de São Paulo, obteve faturamento de 13,4 milhões de reais nos últimos 12 meses.

"A aquisição da Big Sistemas está alinhada com a estratégia da Linx de expansão nas principais verticais do varejo", disse o diretor presidente da Linx, Alberto Menache, em comunicado.

"Queremos consolidar nossa atuação no segmento de Farmácias e Drogarias, que vem crescendo em ritmo acelerado no mercado brasileiro", acrescentou Menache.

Segundo fato relevante, a Linx pagará 28,5 milhões de reais à vista pela aquisição. Até 10,22 milhões de reais podem ser pagos adicionalmente, sujeitos ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais para os anos de 2015 e 2016.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Redação São Paulo; REUTERS AFR)