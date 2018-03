Lions Gate e Alibaba vão oferecer serviço de streaming na China

O serviço, que será conhecido como Lionsgate Entertainment World, será exclusivo para os decodificadores da Alibaba para internet pela televisão, e tem previsão de lançamento em agosto.

Ele dará acesso aos usuários ao conteúdo do Lions Gate, incluindo vários títulos da saga "Crepúsculo" e "Jogos Vorazes", bem como a série de televisão "Mad Men".

A Alibaba e suas afiliadas têm pressionado agressivamente pela entrada na indústria do entretenimento desde o início do ano, com mais de 3 bilhões de dólares investidos desde março.

A empresa com sede em Hangzhou está buscando ir além do tradicional e-commerce, oferecendo mais produtos digitais, como filmes, jogos e televisão.

"Esta cooperação sinaliza nosso compromisso contínuo para avançar a nossa visão de tornar o entretenimento de mídia digital disponível para os nossos clientes em qualquer lugar, a qualquer hora", afirmou Patrick Liu, presidente de entretenimento digital da Alibaba, em comunicado nesta terça-feira.

A Alibaba está se preparando para ser listada em bolsa nos Estados Unidos ainda este ano, naquela que será possivelmente a maior oferta de tecnologia da história.

(Por Paul Carsten)