Lista de aprovados no Sisu sai nesta segunda-feira O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta segunda-feira, 17, a relação dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre deste ano. Até às 18h de sexta-feira, 14, o balanço da pasta registrava um total de 738.439 candidatos na disputa por 39.724 vagas em instituições públicas de ensino superior. O número de inscrições é 15% maior do que o registrado no segundo semestre de 2012, quando mais de 640 mil estudantes participaram do Sisu na metade do ano.