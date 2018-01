Lista online evita presente igual Você pode cadastrar uma lista dos presentes que deseja ganhar no site de uma boa loja online. Além de facilitar a vida de seus convidados, reduz as chances de ganhar presentes repetidos, já que cada vez que alguém compra um dos itens selecionados, pela internet ou pessoalmente na loja, ele é retirado da relação. Basta acessar o site de uma boa loja e buscar a seção "cadastrar lista de presentes". Faça um cadastro com os seus dados e os do noivo, inclua a data do casamento e defina o período e o local para a entrega dos presentes. Depois, você escolhe os produtos que quer de cada departamento. Por exemplo, vai em eletrodomésticos e escolhe o modelo de geladeira, fogão, etc. Mesmo depois de pronta, a lista pode ser editada, ou seja, é possível incluir ou excluir produtos. Informe seus amigos sobre onde está sua lista. Para quem já tem casa montada, uma opção é se cadastrar no site de uma agência de viagens confiável e pedir para os convidados presentearem os noivos com cotas em dinheiro, que começam em cerca de R$ 50. As cotas geram um crédito que pode ser gasto em uma bela viagem de lua de mel. Na hora do cadastro, os noivos escolhem um destino, mas isso não implica em reservas de hotel e passagens. Se o valor arrecadado ultrapassar o custo da viagem, que ótimo: os noivos podem optar por um destino mais caro, mas dificilmente o dinheiro será restituído. Verifique com a agência as condições exatas antes de optar por essa modalidade de presente de casamento. C.T. Na Rede: organize seu casamento pela rede