Litoral norte de SP recebe R$ 5,5 milhões para esgoto A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anuncia sábado investimentos em cidades do litoral norte do Estado para melhorar o sistema de esgotamento sanitário. Os aportes fazem parte do plano de investimento anunciado pela Sabesp. No sábado, o presidente da estatal, Gesner Oliveira, a secretária de Saneamento e Energia do Governo do Estado de São Paulo, Dilma Pena, e o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Umberto Semeghini, reúnem-se, em Caraguatatuba (SP), com os prefeitos da cidade, José Pereira de Aguilar (DEM), e de São Sebastião, Juan Garcia (PPS), Ubatuba, Eduardo Cesar (DEM), e Ilhabela, Manoel Marco de Jesus Ferreira (PTB). Será assinado um termo de cooperação mútua entre a Sabesp e a prefeitura de São Sebastião para a adoção do sistema de esgotamento sanitário da Praia Paúba. Os investimentos nesse projeto serão próximos de R$ 5,5 milhões - R$ 3,2 milhões da Sabesp e o restante da prefeitura. Em Ilhabela, serão investidos R$ 15 milhões para a introdução do Emissário Submarino Itaquanduba. Em Caraguatatuba, a Sabesp anunciará investimentos de cerca de R$ 2 milhões para a primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Rio do Ouro. No município, mais R$ 1,2 milhão será destinado ao sistema de esgotos sanitários de Tabatinga. Em Ubatuba, serão investidos R$ 2 milhões nas regiões de Tenório e Perequê-Açu.