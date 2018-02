Litoral norte tem ações para garantir água na temporada

Com essas medidas, será possível o atendimento de cerca de 1 milhão de pessoas diariamente, com um aumento de 10,3 milhões de litros no fornecimento. As prefeituras estimam que cerca de 1,5 milhão de turistas visitem os quatro municípios da região até fevereiro - ou seja, a população quintuplica. Nos últimos dois meses, as cidades sofrem cortes de água para preparar a estrutura para as férias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.