Liverpool termina semana frustrante com primeira vitória desde agosto

O primeiro gol de Lallana pelo Liverpool foi cancelado por um pênalti polêmico em Saido Berahino, antes de Henderson ajudar o vice-campeão da temporada passada a subir à sétima posição.

Papis Cissé marcou duas vezes para amenizar a pressão sob o técnico Alan Pardew, do Newcastle, no empate por 2 a 2 com o Swansea, no Liberty Stadium.

Steven Fletcher também fez dois na vitória do Sunderland sobre o Stoke City por 3 a 1 e conseguiu a primeira vitória na temporada, depois de cinco empates nos seis primeiros jogos.

O Burnley segurou um empate por 2 a 2 com o Leicester City, com um gol de Ross Wallace nos acréscimos.

Neil Warnock, no entanto, sofreu sua primeira derrota desde que voltou ao Crystal Palace, ao perder por 2 a 0 para o Hull City, que ganhou pela primeira vez desde agosto.

(Por Tom Hayward)