Livro fala do futuro dos robôs Os robôs poderão virar a mesa e dominar a humanidade no futuro? Desde o início da era industrial, a figura do autômato povoa os sonhos e pesadelos da sociedade contemporânea, quer como a solução para os problemas do trabalho ou como ameaça real aos seres humanos. Debater esta dicotomia é um dos desafios do livro ?Robô, o filho pródigo?. A obra é uma grande reportagem sobre os últimos avanços na área da cibernética e o novo exemplar da coleção Repórter Especial, das editoras Mostarda e Terceiro Nome. Sempre trazendo livros escritos por jornalistas, o texto ficou a cargo de Heitor Shimizu, jornalista com larga experiência na área de tecnologia e que já trabalhou no Grupo Estado. Voltado a estudantes e ao público em geral, o livro apresenta o tema, traça panorama da robótica atual e relata previsões de especialistas quanto ao futuro dos andróides, com direito a debates de filósofos sobre se os termos Inteligência Artificial tem ou não fundamento. O livro tem o mérito adicional de escapar de descrições técnicas ou informações para os iniciados na área, e de abordar as possibilidades e problemas que o avanço da robótica pode trazer. Os robôs podem, por exemplo, dominar o mundo?