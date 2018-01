Livro para celular é febre no Japão Do outro lado do mundo, a leitura de livros pelo celular já é uma realidade com grandes implicações mercadológicas. Para ter uma idéia, dos dez livros mais vendidos no Japão em 2007, cinco foram feitos originalmente para o telefone portátil. Alguns desses romances foram escritos com o próprio celular. Esse fenômeno parece ter origem em uma decisão das operadoras de telefonia móvel japonesas de permitir a transmissão ilimitada de dados. Assim os jovens loucos pelo seu aparelhinho, e que já escreviam em seus blogs, passaram a escrever diariamente pequenos trechos pelo celular e a enviá-los para os seus weblogs. Nascia assim a literatura feita por e para jovens. B.G.