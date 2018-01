Livro traz principais garanhões do País O livro Principais Garanhões de Esportes Eqüestres no Brasil reúne animais de diferentes raças, com as mais variadas aptidões esportivas. A obra, de autoria do médico veterinário Raul Silva, é acompanhada de DVD e tem lançamento previsto para a primeira semana de setembro. Tels. (0--11) 6976-3655 e 6976-5403.