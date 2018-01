Livros e revistas são isentos Conforme previsto no artigo 150, inciso VI, alínea "d" da Constituição Federal de 1988, livros, jornais, periódicos e o papel utilizado para sua impressão estão isentos de impostos. Sendo assim, para importar livros, você não terá que pagar qualquer tipo de imposto. O mesmo vale para gibis ou qualquer tipo de material impresso. A melhor parte disso é que, normalmente, isso significa que o produto pode chegar direto na porta da sua casa ou do endereço que você quiser. Sem taxas, sem demora ou complicação. A não ser que a constituição seja alterada, essa política de isenção de taxas para materiais impressos está assegurada, mesmo com as idas e vindas das leis. Até o governo de Fernando Collor, o mesmo valia para qualquer produto até US$ 50. Era comum as lojas internacionais "quebrarem" um pedido grande em pacotes com esse valor, para evitar a tributação. Com a explosão de consumo, essa política de isenção foi revogada, e todos os produtos passaram a ser taxados.Hoje, apenas produtos usados de baixo valor e itens enviados entre pessoas físicas, até US$ 50, estão isentos.