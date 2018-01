Livros: qual o seu francês de cabeceira? "Recorro muito ao Larousse Gastronomique (Larousse, 2007)" Luiz Emanuel, do Allez, Allez "Não me canso de ir ao PH10 (Agnes Vienot Edition, 2005) do Pierre Hermé" Amanda Lopes, de La Brasserie Erick Jacquin "Um livro que não sai da minha cabeceira é o Répertoire de La Cuisine (Flammarion,1986), de Jean Saulnier" Renata Braune, do Chef Rouge "Adoro o Le Meilleur et le Plus Simples de Robuchon (Robert Laffond, 1992), de Joël Robuchon" Paola Carosella, do Arturito "Antes de preparar pratos clássicos consulto o Le Guide Culinaire, do Auguste Escoffier" Pascal Valero, do Kaá