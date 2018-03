Lixo devolvido deve chegar ao Reino Unido no fim do mês O lixo devolvido pelo Brasil na semana passada deve chegar ao Reino Unido no final de agosto, segundo a Agência de Meio Ambiente britânica. A carga é alvo de investigação por suspeita de exportação ilegal. No final de julho, três suspeitos chegaram a ser presos pela polícia de Wiltshire, região no sudoeste da Inglaterra onde supostamente estão as empresas envolvidas no caso. Após passarem por interrogatório, foram liberados sob fiança e não podem deixar o país.