Lixo do Natal ainda está nas ruas de Sorocaba Parte do lixo produzido durante a comemoração do Natal continuava acumulada, na manhã desta sexta-feira, 27, nas calçadas e ruas de Sorocaba. No final da tarde de quinta-feira (26), cerca de 150 funcionários do consórcio contratado emergencialmente para o serviço cruzaram os braços. Eles reivindicavam estabilidade de 90 dias, convênio médico e melhores condições de trabalho. A greve foi suspensa no final da noite, após acordo intermediado com a prefeitura, mas os coletores não dão conta da quantidade de lixo depositada nas calçadas.