LLX e MMX negociam com chinesa Wuhan Steel siderúrgica no RJ A LLX e a MMX anunciaram nesta terça-feira que assinaram memorando de entendimentos com a chinesa Wuhan Iron and Steel (Wisco) para uma potencial parceria comercial e estratégica que pode incluir a construção de uma usina siderúrgica integrada de 5 milhões de toneladas no porto de Açu, no Rio de Janeiro.