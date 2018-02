Lobão diz que Ibama concederá licença de Jirau em breve O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse ter recebido a garantia do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias Franco, que a Licença de Instalação da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), será concedida até segunda-feira.