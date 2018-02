Locadora poderá pagar só 50% de IPVA

Além de cancelar os débitos, a lei concede 50% de desconto na alíquota dos veículos destinados à locação. O abatimento atende a uma das propostas do relatório final da CPI da Guerra Fiscal da Assembleia. O texto sugeria ao governo a edição de um projeto de lei "visando à remissão das dívidas, anistia ou outra forma jurídica" de extinguir os débitos das empresas de locação de veículos. Os deputados alagavam que o benefício poderia "servir de estímulo às empresas para regularizarem sua situação, além de procurar evitar a provável insolvência de algumas delas".

A primeira grande investida do governo estadual contra fraudes praticadas por empresas de locação de veículos ocorreu em maio de 2007. A Operação Rosa Negra prendeu 15 pessoas e colocou 326 locadoras sob suspeita. A Delegacia Fazendária descobriu que, para fugir da alíquota de 4% cobrada em São Paulo, empresas abriam filiais fantasmas em outros Estados, como Tocantins e Paraná. À época, a perda de arrecadação com a evasão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do IPVA foi estimada em R$ 1 bilhão. Seis meses depois, a Operação De Olho na Placa apreendeu em um único dia 1.826 veículos de locadoras. Todos tinham placas de outros Estados e documentos com endereços supostamente fictícios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.