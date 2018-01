LocaJogos da LocaWeb adquire empresa Jogueagora.com Empresa expande atuação que hospeda partidas multiplayer pela internet A empresa de hospedagem de sites LocaWeb anunciou a aquisição da empresa JogueAgora.com, o que trará à sua divisão de hospedagem de jogos um crescimento potencial de 50% no número de usuários de sua divisão LocaJogos. Lançado em agosto de 2006, o sérvio marcou a entrada da LocaWeb no mercado de jogos online. O serviço disponibiliza salas virtuais com infra-estrutura completa para os internautas e traz os jogos Counter Strike 1.6, Day of Defeat, Condition Zero, ESForces e Team Fortress, todos do Half-Life e já estão em fase final de testes o Counter-Strike: Source e o Day of Defeat: Source do Half-Life mods 2. "A aquisição do JogueAgora consolida a posição da empresa neste mercado, que é um dos que mais crescem no setor. A iniciativa faz parte da estratégia da LocaWeb de popularizar a marca, aproximando-se cada vez mais do usuário final", afirmou André Tellini, responsável pelo projeto LocaJogos. Para quem já é cliente do JogueAgora.com, o LocaJogos oferece um desconto especial de 50% no primeiro mês de aluguel do novo servidor. Os usuários podem alugar dois tipos de salas virtuais: as dedicadas (com senha) e as públicas (sem senha). A locação pode ser feita por grupos de pessoas ou por apenas um jogador. Os jogadores interagem simultaneamente, e o número de participantes por sala não é fixo. Podem ser adquiridos pacotes adicionais e configurações especiais.