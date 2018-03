Localizado corpo de menina que se afogou em rio de MG

Os bombeiros localizaram na tarde desta segunda-feira, 18, o corpo de uma garota de 12 anos, um dos cinco desaparecidos no Rio Casca, entre Santo Antônio do Grama e Jequeri, na Zona da Mata de Minas Gerais. As vítimas, entre elas uma mãe e três filhos menores, sofreram afogamentos seguidos quando participavam de uma pescaria, por volta das 16 horas de domingo, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, Luciana Marques de Oliveira, de 33 anos, decidiu nadar e começou a se afogar. O companheiro de Luciana, Elias Caetano Viana, de 25, pulou na tentativa de salvá-la, mas também foi levado pelas águas. Diante do desespero de Luciana, Joice Kelly de Oliveira, de 12 anos, e os irmãos menores - Daniele Marques da Silva, de 10, e João Carlos Marques da Silva, de 8 - também pularam no rio e não conseguiram retornar à margem.