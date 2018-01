Localizado corpo de uma das vítimas das chuvas no PR

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. Com o resgate, cai para cinco o total de pessoas que continuam desaparecidas no Estado, segundo dados da Defesa Civil do Paraná.

Por causa da gravidade da situação, o governo estadual deve decretar estado de emergência em mais 50 municípios, para que dessa forma eles possam comprar materiais de urgência com dispensa de licitações. Desde o final de semana o número de cidades atingidas não para de aumentar. A Defesa Civil divulgou na manhã de terça-feira, 10, que aumentou de 124 para 132 municípios e um total de 422.435 pessoas afetadas pelas chuvas que deixaram desabrigadas até agora 12.957 pessoas.

As chuvas também provocaram nove mortes no Paraná. Duas pessoas morreram em Medianeira e duas em Guarapuava, uma em Laranjeiras do Sul; uma em Campina do Simão, uma em Guaraniaçu, uma em Sulina e outra em Quedas do Iguaçu. No sábado, um aposentado que morava na Cidade Industrial, em Curitiba, também morreu vítima da enchente que invadiu sua casa.

Nas estradas que cortam o Estado ainda existem 11 pontos de interdição, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. A área mais atingida é a da rodovia BR-277, que liga o Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu e passa pela região dos Campos Gerais, uma das mais atingidas pela chuva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vaca

Uma vaca arrastada pela correnteza de um rio em Quedas do Iguaçu, uma das 124 cidades atingidas pelas chuvas que caem no Paraná desde o final de semana, foi encontrada morta e presa entre algumas árvores na área rural do município. A Defesa Civil encontrou o animal na tarde de segunda-feira, depois que o nível do rio que corta a região começou a baixar.