Localizado preso que fugiu de Hospital da Zona Leste Foi preso ontem à noite, em Mogi das Cruzes, o homem que conseguiu fugir da polícia na sexta-feira com a ajuda de dois homens enquanto era atendido no Hospital Municipal Doutor Alexandre Zaio, na Vila Nhocuné, zona Leste de São Paulo. Ele foi localizado no Hospital Mogi D''Or, onde a equipe médica que o atendia resolveu comunicar à polícia que estava tratando de uma pessoa com ferimento provocado por bala.