Localizados corpos de 2 crianças afogadas em rio de MG Bombeiros localizaram hoje os corpos de duas crianças que no domingo desapareceram no Rio Casca, entre os municípios de Santo Antônio do Grama e Jequeri, na Zona da Mata mineira. Cinco pessoas, entre elas uma mãe e seus três filhos menores, se afogaram quando participavam de uma pescaria. Os corpos de Daniele Marques da Silva, de dez anos, e de João Carlos Marques da Silva, de 8, foram resgatados no terceiro dia de buscas. Na tarde de ontem, foi localizado o corpo da menina Joice Kelly de Oliveira, de 12 anos. No início da noite, os bombeiros encontraram o corpo da mãe das crianças: Luciana Marques de Oliveira, de 33 anos. Apenas Elias Caetano Viana, de 25 anos, namorado de Luciana, permanece desaparecido. A tragédia teve início quando mulher resolveu entrar no rio e foi arrastada pela correnteza. Em seguida, Elias pulou na água para tentar salvá-la, mas também acabou sendo levado. Desesperados, os três filhos de Luciana se jogaram no rio para tentar salvar a mãe e se afogaram. Duas equipes do Corpo de Bombeiros, compostas por 13 homens, estão empenhadas nas buscas de Elias.