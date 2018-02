Localizados mais 5 bueiros com risco de explosão no RJ A Prefeitura do Rio identificou mais cinco bueiros com alto risco de explosão durante vistoria feita em 149 tampões, na madrugada de hoje, no Centro e nos bairros Tijuca e Estácio, na zona norte. Foram localizados três bueiros com risco na Ruas dos Inválidos e dois na Rua Laura de Araújo.