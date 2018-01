Locaweb desiste de abrir capital na Bovespa A Locaweb decidiu abandonar completamente o projeto de ir à bolsa, com a decisão de pedir o cancelamento de seu registro de companhia aberta. A empresa, de hospedagem de sites e prestação de serviços de tecnologia, informou nesta terça-feira que os acionistas aprovaram em assembléia a proposta de cancelar o registro de empresa aberta. O conselho já havia aprovado a decisão no dia 15 de dezembro. A Locaweb já havia postergado uma oferta pública de ações. A decisão é mais um reflexo do desaquecimento do mercado acionário. Depois das 64 estréias na bolsa em 2007, o número despencou para quatro em 2008, com muitas desistências e adiamentos ao longo do ano. A Locaweb se tornou uma sociedade anônima em setembro de 2007, iniciando o processo de reorganização que ela pretendia finalizar com a oferta pública de ações ao mercado. Ela reuniu as três empresas que compunham o grupo na Locaweb Serviços de Internet e pretendia iniciar a venda de papéis entre janeiro e fevereiro deste ano, mas, diante da volatilidade do mercado, adiou a decisão por tempo indeterminado. Em setembro, em entrevista à Reuters, a empresa ainda mantinha planos de manter o registro de companhia aberta para poder ser ágil na oferta de ações assim que o mercado se recuperasse, segundo informou o diretor de relações com investidores, Celso Nunes. Fundada em 1998, a companhia teve uma receita bruta de 74,5 milhões de reais em 2007, com margem Ebitda de 40,9 por cento, segundo dados informados pela empresa. FINANCIAMENTO E DIVIDENDOS A reunião de conselho da Locaweb também aprovou a captação de um financiamento de 12 milhões de reais para viabilizar projetos de expansão de capacidade e das instalações da empresa. Os conselheiros ainda aprovaram a distribuição de 933,4 mil reais em juros sobre capital próprio, que serão pagos em abril de 2009. (Reportagem de Taís Fuoco, Edição de Renato Andrade)