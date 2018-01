LocaWeb lança serviço de partidas multiplayer na internet A empresa de hospedagem LocaWeb anunciou hoje o lançamento da LocaJogos, um serviço pelo qual aluga salas virtuais para partidas multiplayer pela internet. Atualmente, é possível jogar o CounterStrike v1.6, um dos mais populares jogos de ação na internet. Por meio do LocaJogos, usuários podem alugar dois tipos de salas virtuais: as dedicadas (com senha) e as públicas (sem senha). A locação pode ser feita por grupos de pessoas ou por apenas um jogador. O número de participantes por sala não é fixo, embora configurações especiais sejam possíveis. A idéia da nova modalidade é atender a demandas específicas de jogadores que queiram ambientes exclusivos para as partidas e não queiram depender de filas de espera. "Nas salas dedicadas, os usuários determinam quais jogadores estão autorizados a participar", diz Gilberto Mautner, vice-presidente de tecnologia da LocaWeb. Os custos de aluguel para a sala dedicada com 12 jogadores é de R$ 249,00 por mês, e a sala pública com 18 jogadores custa R$ 449,00 por mês.